مديرية مكافحة المتفجرات تعلن حصيلة 50 يوما من عملياتها

2019/02/28 | 22:54

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بغداد : سومر نيوز

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات ، الخميس ، معالجتها مئات العبوات الناسفة وآلاف الذخائر خلال الـ...

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