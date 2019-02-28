نادي كربلاء يكشف عن حقيقة المأزق الذي يعيشه وحجم اهمال الحكومة المحلية للرياضة بالمحافظة

2019/02/28 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث الاعلامي بإسم نادي كربلاء الرياضي (مسلم الركابي) لوكالة نون الخبرية المشاكل الرياضية في المحافظة وما تعانيه من عدم اهتمام من الجانب الحكومي وحجم المشاكل الادارية والمالية التي عرقلت عمل الجانب الفني وقد تتسبب في المزيد من الخسائر، على الرغم من حصول اغلب لاعبي كربلاء على أعلى المراكز في الألعاب الفردية مثل (الملاكمة والمصارعة والتايكواندو ولعبة موياي تاي وغيرها) الا ان الحكومة المحلية لم تهتم بذلك ولم تقدم الدعم والعناية المطلوبة.ابتدأ الركابي حديثه عن ملعب كربلاء الدولي وضرورة التفات الحكومة المحلية له والاعتناء بالمنطقة المحيطة به كتزيين وتشجير الشوارع المؤدية له كون وضعها الحالي لا يوحي بوجود صرح رياضي بهذا المستوى ويعكس واجهة البلد للدول الأخرى،

وتابع "ان ملعب كربلاء سيكون ملعباً لنادي الزوراء وهو يمثل العراق في بطولة دوري اندية ابطال اسيا وهناك مقترح ان يكون الملعب الرسمي للمنتخب السوري في تصفيات كاس العالم 2022 كون سوريا غير مؤهلة بسبب الاوضاع الحالية" وعلى الرغم من هذا فأن هذا الامر لم يحظى باهتمام الحكومة المحلية بالصورة المطلوبة.

وبين ما حصل من مشاكل إدارية بعد انتخابات النادي في 1/9/2018م،"الانتخابات جرت بصورة قانونية وفق قانون 18 لسنة 1988 المعدل كما هو المعمول في كل اندية العراق وحصلت اعتراضات على نتائجها من شخصيات رياضية ليست لهم صفة قانونية داخل النادي وغير مؤهلة قانونيا لتقديم طعن او اعتراض على الانتخابات ولا يحق لهم الدخول الى الهيئة العامة للنادي وفق القانون"،

و اردف الركابي "بقرار غير قانوني من اللجنة الاولمبية تم تشكيل هيئة مؤقتة جمعت الهيئة المنتخبة مع الهيئة السابقة لتكون حجر عثرة في عمل النادي" وبمحاولة لحل ما حصل من اضطراب اداري تم تشكيل هيئة إدارية جديدة لنادي كربلاء لإكمال الاجراءات الادارية والقانونية وتم تسمية الكابتن نبيل زكي مدربا للفريق الكروي،وكل هذه الأحداث حصلت امام الجميع وبصورة علنية بدون اي تدخل من الحكومة المحليه لمحاولة حل الأمور.

اما عن نادي كربلاء لكرة القدم بين الركابي ان الفريق مقبل على خمسة مباريات مصيرية تحدد مستقبل كرة القدم في المحافظة وبالإمكان كسب عامل الأرض والجمهور باستضافة هذه المباريات في المحافظة لكن هذا الامر بحاجة الى دعم حكومي وبالإمكان التعاون مع العتبتين المقدسيتين لتهيئة استضافة الوفود ليكون جانب دعم لنادي كربلاء للنهوض بالنتائج وفرصة العودة الى دوري الاضواء وان ضاعت هذه الفرصة سيكون الامر صعب جدا في المواسم المقبلة،

كما أوضح الوضع الحالي لنادي اليد مبيناً ان "نادي كربلاء لكرة اليد لم يستلم اي مبلغ منذ ثلاث سنوات" وعلى الرغم من ذلك فأن النادي يحتل المركز الرابع في الدوري الممتاز ضمن 12 فريق بعد الشرطة والجيش والكرخ وكل هذه الاندية لديهم ميزانيات مالية ضخمة جدا، اما ما يميز لاعبوا نادي كربلاء هو حبهم للعبة ولمدينتهم واللعب لرفع اسم نادي كربلاء وان كان بجهود فردية،وأمام النادي فرصة ذهبية للوصول الى المركز الثالث في حال الفوز في المباراة القادمة وهذا يتطلب الوقفة الجادة من الجميع لمؤازرة النادي الذي لم يصل الى هذا المركز سابقا.

واختتم الركابي حديثه بدعوة للحكومة المحلية لتشكيل لجنة تتولى الامور الرياضية للنادي من مختصين في الجانب الرياضي لتهيئة كافة الامور الفنية للنادي بعيدا عن التعقيد الاداري الحالي وتتولى زمام الامور المالية وتتواصل بصورة مباشرة مع المدير الفني للفريق لإبعاد اللاعبين عن الضغوط النفسية وتوفير كافة الاحتياجات بعمل جماعي مشترك من ادارة النادي والحكومة المحلية بغض النظر الى الاسماء والهيئات للخروج من هذا المأزق.

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