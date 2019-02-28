2019/02/28 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ خلال الساعات المقبلة ..امطار غزيرة تتساقط على العراق

28/02/2019 22:48:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

تشير التوقعات الجوية الى أمطار غزيرة وشديدة قادمة للعراق خلال الساعات المقبلة.

وقال المتنبئ صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسوك اليوم وتابعته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )عن تطورات حالة الطقس طبقا لتحديثات الخرائط المسائية هناك "عبور لمنخفض جوي جبهوي للبلاد هذه الليلة بعد ان تأثرت به بلاد الشام والاردن بقوة وسبب هطول غزير وفيضانات في عاصمة الاردن ومناطق من لبنان وسورية".

وأستدرك بالقول "لكن تأثير المنخفض على البلاد سيقتصر في الغالب على مدن الشمال التي ستتاثر بعض الاماكن فيها بامطار غزيرة الى شديدة، أما باقي المدن فامطارها خفيفة، رغم وجود التقلبات مؤكد في الحالة".

وعن الامطار، حذر عطية "من أمطار غزيرة الى شديدة متوقعه الليلة في محافظة السليمانية خاصة على الطريق مابين سليمانية واربيل ، ومحافظات صلاح الدين وكركوك وبعض مناطق الموصل ودهوك".

كما توقع "هطول أمطار ثلجية الليلة في شمال وغرب قضاء الرطبة غربي محافظة الانبار، وهطول ثلوج متوقعة في شمال أربيل وشمال السليمانية وشرق دهوك".

وأشار الى "أمطار رعدية خفيفة وأحياناً معتدلة متوقعة الليلة في مناطق من العاصمة بغداد ومحافظات ديالى وواسط ومناطق من الانبار وبابل وكربلاء وخفيفة في البصرة وذي قار وميسان".

وعن حالة الغبار لفت عطية الى "تحول اتجاه الرياح الى شمال غربي ما يسبب موجات من الغبار الذي يكون كثيفا في جنوب الانبار ويتجه هذا الغبار ليشمل مناطق من الفرات الاوسط وخصوصا النجف والديوانية ومن ثم المثنى وباديتها، أما باقي مدن الوسط والجنوب تتاثر أيضاً بالغبار ولكن أخف شدة".

وأشار الى ان "درجات الحرارة، واعتبارا من يوم السبت، ستشهد كافة المدن إنخفاضا ملحوظاً بدرجات الحرارة ولكن مدن الشمال هي الأكثر تأثراً بموجة البرودى هذه التي تعتبر نهاية لموجات البرد الشتوية" مشيرا الى "حالة من الضباب المتوقع في وقت متأخر الليلة في السليمانية وشمال أربيل وشمال ديالى".

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