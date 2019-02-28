الغانم: نريد اعادة العراق لحاضنته العربية وبغداد ستحتضن مؤتمراً مهماً لدول الجوار

2019/02/28 | 22:57

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بغداد اليوم- بغداد

عبر رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوف الغانم، الخميس (28 شباط 2019)، عن رغبة بلاده بما اسماه "إعادة العراق الى حاضنته العربية"، فيما أشار إلى أن بغداد ستحتضن مؤتمراً مهماً لدول الجوار.

وقال الغانم في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، حضرته (بغداد اليوم)، إن "استقرار العراق استقرار للمنطقة وعودته لحاضنته العربية تمثل اهمية قصوى".

وأضاف، أن "جميع القوى السياسية دانت جريمة صدام حسين باقتحام الكويت، ومجلس النواب العراقي يولي اهمية كبيرة لملف الاسرى الكويتيين".

وأشار الى ضرورة "تفعيل عمل اللجنة الثنائية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين لبحث ودارسة الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية المشتركة وملف حفر خور عبد الله وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين العراق والكويت".

ولفت إلى أن "منطقة التجارة الحرة ستوفر الكثير من فرص عمل للعراقيين وتقوي الروابط الاقتصادية".

وكشف الغانم عن قرب "عقد مؤتمر لرؤساء برلمان دول جوار العراق في بغداد"، مؤكداً بالقول: "سنكون من الحاضرين".

وزاد بالقول، إن "القوى العراقية رحبت بدور امير الكويت في ملف اعادة اعمار العراق وجمع الاموال في مؤتمر الكويت للمانحين".

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الخميس (28 شباط 2019)، عن الملفات التي بحثها مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، خلال زيارة الأخير الى العراق.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الغانم، وحضرته (بغداد اليو

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، فتح دائرة المستشار القانوني العام، التابعة لوزارة الدفاع الاتحادية، تحقيقاً بحادثة "اعتداء" على ضابطين برتبة عميد، في شرطة كركوك.

وتبين الوثيقة، طلب حضور أوعزت به الدائرة

بغداد اليوم _ بغداد

صوت مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الخميس، على قرار يصنف "حزب الله" اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي "منظمة إرهابية".

ونقلت قناة "سكاي نيوز"، أن "مجلس اللوردات البريطاني، صوت اليوم ال

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