دبلوماسية المساجد.. هكذا انتصرت تركيا في معركة الزعامة الإسلاميّة

2019/02/28 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت زعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يُعرف حزبه العدالة والتنمية (AKP) بجذوره الإسلامية، تبوأ الدين مكانة أكبر في السياسة الخارجية

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