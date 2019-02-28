“كعب أخيل” الهندي.. لماذا قصفت الهند باكستان الآن؟

2019/02/28 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ساعات الفجر الأولى من أول أمس الثلاثاء 26 فبراير/ شباط، قامت(1) 12 طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000، مزوّدة بذخيرة إسرائيلية

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