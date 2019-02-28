2019/02/28 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- أربيلألقت شرطة أربيل القبض على متهمين يستخدمان خفة اليد عند تبادل العملة وعدها، لسرقة المال من المواطنين.وصرح الناطق باسم شرطة أربيل، الرائد هوكر عزيز، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن "المتهمَين رجل وامرأة إيرانيان، يبلغ عمر الرجل 45 عاماً، ورغم أنهما يقولان بأنهما أقدما على هذا العمل مرة واحدة فقط في أربيل، لكن هناك ثلاث شكاوى مرفوعة ضدهما حتى الآن، تتهمهما بسرقة المال باستخدام خفة اليد، عند تبادل العملة أو عد النقود".وأضاف عزيز: "تم إلقاء القبض على المتهمين بموجب المادة 446 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 للعام 1969، وتم فتح ملف تحقيق في قضيتهما".وأوضح الناطق باسم شرطة أربيل بأنه تم منذ العام 2017 إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في أربيل أقدموا على ممارسة "هذه الحيلة" لسرقة أموال المواطنين وثلاثتهم يحملون الجنسية الإيرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل.. القبض على رجل وامرأة إيرانيين كانا يسرقان المواطنين باستخدام "خفة اليد") نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل.. القبض على رجل وامرأة إيرانيين كانا يسرقان المواطنين باستخدام "خفة اليد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).