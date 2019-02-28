الداخلية تبرم مذكرة التنسيق والتعاون الامني مع نظيرتها الفرنسية

2019/02/28 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابرم الوكيل الاقدم للوزارة الدكتور عقيل الخزعلي مذكرة التنسيق

والتعاون الامني مع وزارة الداخلية الفرنسية.

وتاتي هذه الاتفاقية في ظل زيارة يقوم بها الخزعلي الى فرنسا

استناداً لتخويل مجلس الامن الوطني اجرى خلالها مع الوفد المرافق له

مباحثات مع المسؤولين في وزارة الداخلية الفرنسية حول قضايا مكافحة

الارهاب والجريمة المنظمة، اذ تمت مراسم التوقيع على مذكرة مشتركة

للتعاون الامني والشرطي وتبادل المعلومات والخبرات والاستشارات

الامنية ، وهو مايفتح المجال واسعا لتحقيق نقلة نوعية لمواجهة

التهديدات الارهابية والجنائية.

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