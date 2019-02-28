صندوق النقد: أزمة فنزويلا الاقتصادية أصبحت أسوأ من المتوقع

2019/02/28 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يرى صندوق النقد الدولي أن أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ أمريكا اللاتينية الحديث أصبحت أسوأ مما كان متوقعاً، حيث أن العقوبات الأمريكية تسببت في تفاقم الألم على فنزويلا.





وقال مدير قسم شؤون النصف الغربي للكرة الأرضية في الصندوق في "أليخاندرو فيرنر" في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الخميس، إن هناك مخاطر إضافية في الاتجاه الهابط بالنسبة لفنزويلا.





وأرجع رؤيته إلى قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق حظر فعلي على النفط في فنزويلا إلى جانب تشديد القيود على شركة النفط الحكومية "بي.دي.في.إس.إيه".





وتابع: فنزويلا تعيش أزمة إنسانية وأزمة اقتصادية وتضخم جامح فضلاً عن أزمة الديون.





وأوضح أنه تم مشاهدة مجموعة من هذه الأشياء في العديد من الدول لكن رؤية 4 معاً في دولة واحدة يجعل فنزويلا حالة معقدة للغاية.





وأضاف أن صندوق النقد مستعد لتقديم المساعدة إذا كانت حكومة فنزويلا تطلع للاستفادة من خبرة الصندوق في صياغة السياسة.





وتعرضت كاراكاس مؤخراً إلى مأزق سياسي عقب إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، لتضاف إلى أزمتها الاقتصادية.





وكان صندوق النقد الدولي أبدى استعداده مسبقاً لتجميع حزمة قروض من أجل فنزويلا في أقل من 6 أشهر إذا كان هناك عملية انتقال سياسي.





وقال فيرنر إن حملة السندات يتوقعون أن الخط الائتماني من شأنه أن يساعد البلاد في مسار أكثر استدامة للتعافي مما سبق وقدره الصندوق الدولي بأنه انكماشاً بنحو 50% على مدى الخمس سنوات الماضية.





وفي الوقت نفسه، ذكر فيرنر أنه أكثر تفاؤلاً بشأن البرازيل والأرجنتين ودول الأنديز الأخرى.





وتعبر مجموعة دول الأنديز عن اتحاد جمركي يضم دولاً في أمريكا الجنوبية؛ هي إكوادور وكولومبيا وبوليفيا وبيرو.





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