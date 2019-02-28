الغانم: نعمل على اقامة منطقة حرة بين العراق والكويت

2019/02/28 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم اجتماعاته مع المسؤولين في بغداد بالبناءة والمثمرة.

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