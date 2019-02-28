ابرز ما جاء في كلمة الحلبوسي بمؤتمره المشترك مع الغانم

2019/02/28 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *تم بحث العلاقات بين البلدين ونتطلع ان تكون هناك شراكات حقيقية تنعكس بشكل ايجابي على الشعبين

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