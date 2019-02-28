عبد المهدي يعزي السيسي هاتفياً ويتطلع لزيارات متبادلة

2019/02/28 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ،الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، جدد خلاله تعازيه ومواساته للحكومة وللشعب المصري الشقيق وتعاطفه مع ذوي ضحايا حادث اصطدام احد القطارات في محطة رمسيس بمدينة القاهرة .وأكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان صدر عو مكتبه الاعلامي تابعته /SNG/،ان “مايصيب شعب ...

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