وفاة الكوردية ليلى أكبر لاجئة في العالم

2019/02/28 | 23:16

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شفق نيوز/ أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، عن وفاة أكبر لاجئة في العالم ليلى صالح، عن عمر 112 عاما والمولدة في مدينة كوباني في سوريا.وكانت صالح انتقلت إلى تركيا ومنها إلى اليونان رفقة أفراد من عائلتها، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017.

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