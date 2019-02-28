الخفاجي: ترشيح الفياض للداخلية مازال قائماً

2019/02/28 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين النائب عن تحالف النصر، فلاح الخفاجي، الخميس، ان فالح الفياض مازال مرشحاً لوزارة الداخلية، لافتاً الى حل الاشكالية المتعلقة بالداخلية والدفاع من خلال اسنادها الى قادة امنيين.وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “اجتماع القادة السياسيين في يوم امس لم يخرج بأي نتائج، وترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية لازال قائما، […]

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