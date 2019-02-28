قضية “خورعبد الله” تتصدر مباحثات رئيس البرلمان الكويتي في العراق

2019/02/28 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن رئيس مجلس النواب الكويتي، مرزوق الغانم، الخميس، عن اهم الملفات التي بحثها وفده مع الجانب العراقي في بغداد، مبيناً ان قضية خور عبد الله تصدرت مباحثاته مع القادة العراقيين.وعقد الغانم برفقة نظيره العراقي الحلبوسي، مؤتمرا صحفيا حضره مراسل “ناس”، اليوم (28 شباط 2019)، قال فيه إن “وفده تباحث مع الجانب […]

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