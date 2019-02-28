الحلبوسي من مطار بغداد: بحثنا 7 ملفات مع الوفد الكويتي

2019/02/28 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الخميس، أنه بحث 7 ملفات مع رئيس مجلس النواب الكويتي مرزوق الغانم.وعقد الحلبوسي برفقة نظيره الكويتي الغانم، مؤتمرا صحفيا حضره مراسل “ناس”، اليوم (28 شباط 2019)، قال فيه إن “الجانب العراقي بحث مع الوفد الكويتي الذي وصل الى بغداد اليوم، 7 ملفات مهمة”.وأوضح، ان […]

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