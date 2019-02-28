الدهلكي: نطالب الحكومة بإرسال قوات أمنية إلى ديالى لبسط الأمن فيها

2019/02/28 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب رعد الدهلكي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإرسال قوات أمنية اضافية الى محافظة ديالى بغية بسط الأمن فيها.

وعزا الدهلكي في بيان هذه المطالبة الى تعرض قرية في ناحية بهرز بقضاء بعقوبة الى قصف بقذائف الهاون أدى الى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، مبينا أن هذا القصف جاء استمرارا لمسلسل القصف الذي سبقه في قرى مخيسة بقضاء المقدادية دون رادع يذكر من قبل الحكومتين المحلية والمركزية.

وبين الدهلكي أن الوضع ينذر بتدهور أمني خطير بوجود جهات متنفذة تحمل السلاح خارج اطار الدولة وتسعى لإعادة سيناريو عام الفين وسبعة، في محاولة لإعادة العراق الى المربع الأول، مشددا على ضرورة أن تكون للحكومة الاتحادية وقفة جادة وسريعة لمعالجة هذا الملف والتصدي لتلك الجماعات غير المنضبطة والخارجة عن القانون.

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