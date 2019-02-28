2019/02/28 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

استخدمت كل من روسيا، والصين، الخميس (28 شباط 2019) حق النقض ’’الفيتو’’ ضد مشروع قرار أمريكي بشأن فنزويلا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة للتباحث بشأن الأوضاع هناك.

يتبع.



.



.

بغداد اليوم _ متابعة

أدلى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، بأول تصريح عقب تقديمه استقالته ورفضها من قبل الرئيس حسن روحاني، فيما أشار الى ان "من يعجب بالغرب لايمضي قدما في الحياة دون الغرب".

وقال ظريف في محاظرة

بغداد اليوم _ بغداد

أفادت وسائل اعلام مصرية، اليوم الأربعاء، بان قطاراً اصطدم بسيارة نقل على خط سكة حديد "مطروح - الإسكندرية"، ما أدى إلى سقوط 6 أشخاص بين قتيل وجريح.

ونقلت صحيفة "الدستور" عن مديرية الصحة بمطروح قولها، أن &q

بغداد اليوم - متابعة

أكد مصدر بهيأة السكك الحديدية المصرية، الأربعاء، ان القاطرة المنكوبة في محطة مصر تحركت دون سائق، الأمر الذي جعلها تصطدم بالأرصفة.

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية، عن المصدر قوله، إن "رقم القاطرة هو 2310، حيث حدث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( روسيا والصين تستخدمان ’’الفيتو’’ ضد مشروع قرار أمريكي حول فنزويلا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( روسيا والصين تستخدمان ’’الفيتو’’ ضد مشروع قرار أمريكي حول فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).