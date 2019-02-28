الحلبوسي: يجب حل ملفات عالقة مع الكويت.. والغانم يؤكد المشاركة بمؤتمر البرلمانات في بغداد

2019/02/28 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على اهمية حل ملفات عالقة مع الكويت بشكل لا يؤثر على سيادة البلدين، فيما اكد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم، المشاركة بمؤتمر البرلمانات في بغداد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الخميس.وقال الحلبوسي انه" تم بحث العلاقات بين البلدين وتفعيل مخرجات مؤتمر الكويت، ونتطلع ان تكون هناك شراكات حقيقية تنعكس بشكل ايجابي على الشعبين".وأشار الى ان" هناك امور عالقة يجب حلها بشكل لايؤثر على سيادة البلدين"، منوها الى انه" تمت مناقشة تفعيل التجارة المشتركة سواء تتعلق بالمناطق الحرة لتكون ممراً بين دول الخليج واوربا وتفعيل سكك الحديد، كما بحثنا تسهيلات اجراءات الاستثمار للشركات والمستثمرين ".وأضاف الحلبوسي ان" الموقع الجغرافي للبلدين يحب ان يستثمر بشكل حقيقي"، لافتا الى ان" هناك اهتمام كبير من الكويت لدعم العراق لغلق ملف النازحين".من جانبه ذكر الغانم انه" تباحثنا حول ضرورة الانتهاء من ملف ترسيم الحدود البحرية وحفر خور عبد الله والانتهاء من توقيع معاهدة التجارة الحرة"، مؤكداً" ضرورة ان تكون هناك شراكة اقتصادية لتعزيز وتوثيق العلاقة بين البلدين".وقدم" شكره لرئيس مجلس النواب للمساهمة بتحريك المياه الراكدة بين البلدين وعلى كل ما قام به"، مؤكداً" كبرلمان كويتي مشاركتنا لمؤتمر البرلمانات الذي سيعقد في بغداد"، متمنياً" للعراق الامن والاستقرار والانسجام بين جميع مكوناته وان يتم تنفيذ بين كل ما اتفقنا عليه بين البلدين".كما قدم الغانم شكره" لحسن الاستقبال وكرم الضيافة ولكل الجانب العراقي الذي تشرفنا بمقابلتهم اليوم والسفير الكويتي في بغداد والسفير العراقي في الكويت والاعلام اليوم على تغطيته المتميزة".واختتم الغانم كلمته بالقول" هذه الزيارة جاءت لدعم العراق الشقيق".انتهى

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