بالصور.. تفجير الموصل وما خلفه من أضرار

2019/02/28 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خلف التفجير الارهابي في مدينة الموصل، مساء اليوم الخميس خسائر بشرية وأضراراً مادية.

وكانت خلية الاعلام الأمني، أعلنت استشهاد وإصابة 14 شخصاً بإنفجار سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب السياج الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية في مدينة الموصل، ما أسفر عن استشهاد مدني وجرح ١٣ اخرين.انتهى

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