2019/02/28 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجيال الموسوي: إجراءات تعيينات تربية ذي قار تتم عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي أصدرت امراً بالتريث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‎أجيال الموسوي: إجراءات تعيينات تربية ذي قار تتم عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي أصدرت امراً بالتريث) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‎أجيال الموسوي: إجراءات تعيينات تربية ذي قار تتم عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي أصدرت امراً بالتريث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).