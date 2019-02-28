2019/02/28 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعد "نايمكس" الأمريكي عند تسوية جلسة اليوم الخميس، لتتجاوز مكاسبه خلال شهر فبراير حوالي 6% تزامناً مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي من الخام إلى ترقب التطورات التجارية والتي تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.





وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة واصل ارتفاعه نحو مستوى قياسي في الأسبوع المنتهي في 22 فبراير الجاري وذلك عند مستوى 12.100 مليون برميل يومياً.





وعلى الجانب الآخر، فإن المخزونات الأمريكية من الخام في الفترة ذاتها شهدت هبوطاً مقداره 8.6 مليون برميل يومياً في خطوة مفاجئة مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير لاتجاه صاعد.





وفي سياق منفصل صرح وزير الطاقة السعودي أن أوبك تتخذ نهجاً مدروساً لخفض المعروض من الخام "نحن نأخذ الأمر بسهولة وهدوء"، وهو بمثابة رد على الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي في الأسبوع الجاري للمنظمة.





وكان الرئيس الأمريكي قد طالب أوبك بالهدوء والاسترخاء خلال تغريدة عبر "تويتر"، مشيراً إلى أن أسعار النفط مرتفعة للغاية.





يذكر أن بيانات النشاط الصناعي في الصين والتي تعتبر أكبر مستورد للنفط بالعالم، سجلت انكماشاً للشهر الثالث على التوالي خلال شهر فبراير الجاري.





وينظر المستثمرون باهتمام إلى التطورات التجارية بشأن المحادثات بين أكبر اقتصادين حول العالم لما لها من تأثير قوي على النمو الاقتصادي العالمي والتي ستلقي بظلالها بالتبعية على الطلب على الخام.





وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 57.22 دولار للبرميل.





وتمكن الخام الأمريكي من تسجيل مكاسب تتجاوز 6.4% خلال شهر فبراير الجاري، متلقياً الدعم من سريان اتفاقية أوبك وأعضاء من خارجها بشأن خفض مستويات الإنتاج الشهرية بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.





وبحلول الساعة 7:29 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.6% إلى 66.02 دولار للبرميل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. مكاسب نايمكس الأمريكي تتجاوز 6% خلال فبراير) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. مكاسب نايمكس الأمريكي تتجاوز 6% خلال فبراير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).