2019/02/28 | 23:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة : هدر بمياه الاسالة في منطقة الفيه #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: pCsC-UNWmyM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة : هدر بمياه الاسالة في منطقة الفيه #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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