الحلبوسي : لا استقرار للمنطقة دون استقرار العراق .. والغانم يؤكد المشاركة بمؤتمر البرلمانات في بغداد

2019/02/28 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس ، بانه لا استقرار للمنطقة دون استقرار العراق فيما اشار إلى اهمية حل ملفات عالقة مع الكويت بشكل لا يؤثر على سيادة البلدين، فيما اكد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم، المشاركة بمؤتمر البرلمانات في بغداد.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في مطار بغداد ...

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