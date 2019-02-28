واع/ القبض على أثنين من منفذي تفجير الموصل

2019/02/28 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

28/02/2019 23:45:00 PM |

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واع/الموصل/م.ا

ألقت قوة أمنية، اليوم الخميس،القبض على أثنين من منفذي التفجير الارهابي الذي استهدف منطقة المجموعة الثقافية بمدينة الموصل مساء الخميس.

وذكر مصدر أمني لمراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "قوة من الأمن الوطني في نينوى، اعتقلت أثنين من منفذي تفجير السيارة المفخخة بمنطقة المجموعة الثقافية عند محاولتهما الهرب بحي الكرامة شرقي الموصل".

وكانت خلية الاعلام الأمني، أعلنت استشهاد مدني وإصابة 13 شخصاً بإنفجار سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب السياج الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية في مدينة الموصل.

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