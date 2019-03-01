2019/03/01 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f9nuNKNNLfQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشروع محمية ساوة في المثنى يحقق نجاحا في الحفاظ على الثروة الطبيعية - تقرير: عبد الرحمن الخفاجي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشروع محمية ساوة في المثنى يحقق نجاحا في الحفاظ على الثروة الطبيعية - تقرير: عبد الرحمن الخفاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).