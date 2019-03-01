المسعودي ومفتش عام الداخلية يبحثان أمن كربلاء واحتياجات قواتها

2019/03/01 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل النائب عن كتلة الحكمة، حسن المسعودي في كربلاء المقدسة المفتش العام لوزارة الداخلية.

وأكد المسعودي النائب عن كربلاء في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "الزيارة جاءت لاطلاع المفتش العام على جهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها والوقوف على جميع احتياجاتها لتلبيتها".وأطلع مفتش عام الداخلية خلال زيارته على السيطرات الخارجية والتقى بمديرها العميد حسين النعماني، مشيدا بما تبذله القوات الأمنية لتأمين المدينة وزائريها" مقدما كتاب شكر وتقدير للعميد حسين النعماني مدير السيطرات الخارجية".انتهى

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