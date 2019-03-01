برشلونة يمدد عقد جوردي ألبا حتى 2024

2019/03/01 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، تمديد عقد جوردي ألبا، الظهير الأيسر لفريق كرة القدم الأول بالنادي حتى 2024.ووفقًا لموقع النادي الإلكتروني، فقد "توصل برشلونة لاتفاق لتمديد عقد جوردي ألبا لخمس مواسم مقبلة، بشرط جزائي في عقده الجديد بقيمة 500 مليون يورو".وأضاف النادي أنه سيتم الاعلان في وقت قريب عن الموعد الذي سيتم فيه توقيع العقود الجديدة.وظهر ألبا (29 عامًا) بشكل لافت عندما كان لاعبًا في فالنسيا الإسباني خلال الفترة من 2008 حتى 2012، ومنه انتقل إلى برشلونة.ويلعب ألبا حاليًا موسمه السابع مع الفريق الكتالوني، وسجل 14 هدفًا طوال مسيرته مع برشلونة في 282 مباراة.

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