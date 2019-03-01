أعداد قياسية من

2019/03/01 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تمكنت "الروبوتات" من إشغال عدد قياسي من الوظائف في أمريكا الشمالية خلال العام الماضي، في حين سجلت شحنات صناعة السيارات أدنى حصة منذ عام 2010.





وكشفت البيانات الصادرة عن الجمعية الصناعية للروبوتات، اليوم الخميس، أنه تم شحن 35.88 ألف روبوت خلال العام الماضي إلى دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بزيادة 7% عن العام السابق له.





وأضاف التقرير أنه من بين هذه الشحنات كان هناك 16.702 روبوت لشركات غير آلية، وهو ما يمثل زيادة سنوية بلغت 41%.





وقام قطاع السلع الاستهلاكية بشراء روبوتات أكثر بما يقرب من 50% في العام الماضي مقارنة بعام 2017.





لكن مع ذلك، تباطأت الشحنات لقطاع صناعة السيارات بنحو 12%، لتمثل الصناعة 53% من إجمالي شحنات الروبوت لشركات أمريكا الشمالية، وهي أدنى حصة منذ عام 2010.





وبالنسبة للوضع داخل الولايات المتحدة، فشهد زيادة في كافة القطاعات بأكثر من 15% خلال عام 2018، ما يعني تسجيل مستوى قياسي من الشحنات إلى الشركات الأمريكية.





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