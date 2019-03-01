استشهاد مواطن وإصابة 17 آخرين بينهم عناصر في الحشد الشعبي بانفجارين بمحافظة نينوى

2019/03/01 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت خلية الإعلام أمني في بيان باستشهاد مواطن وإصابة ثلاثة عشر آخرين بانفجار عجلة ملغمة كانت مركونة قرب باب كلية العلوم في منطقة المجموعة الثقافية بالساحل الأيسر للمدينة.

وأضافت الخلية في بيانها أن أربعة عناصر من قوات الحشد الشعبي أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة كانت تقلهم في قضاء الحضر غربي محافظة نينوى.

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