حقوق الانسان تكشف عدد نساء وأطفال داعش الأجانب داخل السجون العراقية

2019/03/01 | 00:30

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، بأن أكثر من 1500 امرأة من نساء داعش الأجنبيات...





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