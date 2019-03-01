موقع إيراني: روحاني سيزور الإمام السيستاني خلال زيارته الى العراق

2019/03/01 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال موقع إخباري إيراني، ان الرئيس الايراني حسن روحاني سيزور النجف الأشرف خلال زيارته الى العراق في شهر آذار.

وأفاد {میدل ایست نیوز}، بأن "روحاني سيزور النجف في 14 من آذار خلال زيارته الى العراق ويلتقي فيها المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني" حسب كلام الموقع.وكانت مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية الايرانية، كشفت عن موعد زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الى العراق.وذكرت المصادر الخميس، ان "زيارة روحاني الى العراق ستبدأ في ١١ من مارس/آذار المقبل ومن المتوقع ان تشهد نهاية للخلافات الحدودية بين البلدين في ظل وجود رغبة حقيقية لذلك من قبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي".وكان عبد المهدي، أكد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الثلاثاء الماضي زيارة روحاني الى العراق تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية برهم صالح لبحث عدة ملفات مشتركة والعلاقات الثنائية بين البلدين.انتهى

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