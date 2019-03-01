وزير الطاقة الأمريكي يحذِّر من مشروع قانون يسمح بمقاضاة اوبك

2019/03/01 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} قال ريك بيري، وزير الطاقة الأمريكي، الخميس ان الولايات المتحدة بحاجة إلى توخي الحذر بشأن تشريع سيسمح لإدارة ترامب بمقاضاة اوبك وغيرها من منتجي النفط بسبب تخفيضات في إنتاج الخام لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة تدفع الأسعار للصعود في الأجل الطويل.

وقال أمام مؤتمر صحافي في مقر وزارة الطاقة "نحتاج فعلا إلى أن نكون حذرين قبل إقرار تشريع قد يكون له تأثير يتجاوز بكثير عواقبه المقصودة".



وأقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب بالإجماع في السابع من شباط الجاري مشروع قانون يلقى دعما من الحزبين الجمهوري والديمقراطي معروف باسم قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو "نوبك".ومن شأن التشريع تعديل القانون مكافحة الاحتكار الأمريكي ليلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلا أعضاء منظمة البلدان المُصَدِّرة للنفط من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.



ويسمح التشريع لوزارة العدل الأمريكية بمقاضاة المنظمة أو أي من أعضائها بدعوى التواطؤ.وقدم السناتور تشاك غراسلي، وهو داعم جمهوري لاستخدام الإيثانول المستخرج من الذرة كوقود للسيارات، والسناتور إيمي كلوبوتشار، وهي نائبة ديمقراطية، مشروع قانون مماثلا.وظهرت نسخ من مشروع القانون في الكونغرس على مدار العشرين عاما الماضية.



وجرت الموافقة على مشروع قانون في 2008 لكن الرئيس جورج دبليو بوش لم يوقع قط التشريع ليصبح قانونا.



وترتفع أسعار النفط بوجه عام هذا العام مع تمسك "أوبك" وروسيا بتخفيضات في إنتاج الخام على الرغم من ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكتب ترامب على تويتر هذا الأسبوع "أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي.



أوبك، رجاء استرخوا وخذوا الأمور ببساطة.



العالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية – الوضع هش".وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية حين سُئل عما إذا كان ترامب سيدعم مشروع القانون "لا ندعم السلوك المشوه للسوق بما في ذلك التكتلات الاحتكارية".يذكر ان إنتاج النفط الأمريكي ارتفع بأكثر من مليوني برميل يوميا على مدار السنة المنقضية ليصل إلى مستوى قياسي عند 12 مليون برميل يوميا، مما يساعد في الحفاظ على توازن الأسواق.

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