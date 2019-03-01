2019/03/01 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الخميس، ليسجل "داو جونز" الهبوط اليومي الثالث على التوالي بعد الإفصاح عن بيانات اقتصادية وتطورات سياسية، لكنه في الوقت نفسه حقق مكاسب شهرية تتجاوز 900 نقطة.





ويأتي اللون الأحمر الذي سيطر على "وول ستريت" اليوم على الرغم من إظهار المؤشرات الأولية لبيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أداءً أفضل من المتوقع.





وصعدت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات في الوقت الذي سجل النشاط الاقتصادي في ولاية شيكاغو أفضل وتيرة نمو شهري في عامين.





لكن في المقابل، فإن البورصة الأمريكية تعرضت للضغوط عقب فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الاتفاق على الخطوات المقبلة بشأن محادثات نزع السلاح النووي.





وعند نهاية الجلسة، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3% أو ما يعادل 69 نقطة تقريباً ليغلق عند 25916 نقطة، لكنه تمكن من حصد مكاسب شهرية في فبراير بنحو 3.7% أو ما يعادل 916 نقطة.





وشهد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" انخفاضاً بنسبة 0.3% ليهبط إلى 2784.5 نقطة، في حين أنه حقق مكاسب بنحو 3% خلال فبراير.





كما سجل مؤشر "ناسداك" الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا هبوطاً بنسبة 0.3% ليتراجع إلى 7532.5 نقطة، لكن المؤشر شهد خسائر بأكثر من 3.5% في الشهر الجاري.





وبحلول الساعة 9:11 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو عند 1.1373 دولار.





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