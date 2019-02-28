مباراة فالنسيا وريال بيتيس - البث المباشر والتغطية الخاصة

2019/03/01 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباراة فالنسيا وريال بيتيس مباشرالبث المباشر لمباراة فالنسيا وريال بيتيس- دق 56: رودريغو مورينو يقترب بفالنسيا من نهائي الكأس بافتتاحه باب التسجيل بعد عمل هجومي منظم وتمريرة حاسمة من زميله كيفن غاميرو.- بداية الشوط الثاني- نهاية الشوط الأول: التعادل السلبي يسيطر على المواجهة- دق 38: في ظل الغياب الفعلي لفالنسيا هجومياً.بيتيس الضيف يأخذ زمام المبادرة ويحكم قبضته على الشوط الأول وكان قريباً جداً من افتتاح النتيجة على مناسبتين الأولى من تسديدة مباغتة لخيسي رودريغيز أبدع الحارس في صدّها والثانية من رأسية خطيرة للمدافع الجزائري عيسى ماندي.- دق 21: حارس فالنسيا ينقذ فريقه من التأخر بهدف محقق بعد مخالفة متقنة التانفيذ من سيرجي كاناليس.- دق 9: خواكين في أول محاولة هجومية لريال بيتيس وتسديدته القوية استقرت بين أحضان حارس فالنسيا خاومي دومينيك.- بداية المباراةفالنسيا - ريال بيتيس ..التشكيلتان الأساسيتان

🏟️🔥 XI inicial de nuestro @valenciacf 🖤¡CON TODO! 🦇🦇🦇#VolemLaCopa 🏆 pic.twitter.com/eeCQUC19R3

— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) February 28, 2019

😃👏💚Manquegane.



Manquempate.



Manquepierda.



Manquetodo.



Tuyos siempre.



pic.twitter.com/JspAk7pMQz

— Real Betis Balompié (@RealBetis) February 28, 2019

مباراة فالنسيا وريال بيتيس في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، تتابعونها مباشرة حصرياً على قنواتنا.مباراة فالنسيا وريال بيتيس مباشر على beIN SPORTS HD3 اليوم الخميس في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.كما يمكنكم مشاهدة مباراة فالنسيا وريال بيتيس على الانترنت ودون تقطيع من خلال beIN CONNECT.للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة، وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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