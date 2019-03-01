رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم

2019/03/01 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي على ضرورة تعزيز العلاقات بين العراق والكويت وتطويرها لما فيه الخير للشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم، حيث أكد العبادي أن العلاقات بين البلدين في الفترة الماضية قطعت اشواطا كبيرة، موضحا أن مشاريع الشراكة أساسية في تطوير العلاقات، لربط مصالح البلدين كمقدمة لربط مصالح الشعبين.

وشدد الغانم على أهمية توطيد التعاون الاقتصادي بين العراق والكويت، وتوسيعه لاحقا ليشمل دولا أخرى مستقبلا، لافتا إلى أن تطوير العلاقات مع العراق تحظى باهتمام كبير من الكويت.

وكشف عن وجود موافقة لعقد مؤتمر رؤساء برلمانات دول جوار العراق في بغداد خلال الفترة القليلة المقبلة.

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