محافظ نينوى: صاحب السيارة المفخخة داعشي واعتقلنا شقيقه

2019/03/01 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} أعلن محافظ نينوى، نوفل السلطان، عن إلقاء القبض على شقيق صاحب السيارة المفخخة التي انفجرت في مدينة الموصل مساء الخميس وراح ضحيتها عدد من الأشخاص.

وقال السلطان في مؤتمر صحفي عقده مع قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، ان "الانفجار الذي خلف شهيدا وعدد من الجرحى كان هدفه إثارة البلبلة وزعزعةِ الامن" مشيرا الى ان "هذه الأعمال يقف وراءها داعش".وكشف ان "الأجهزة الامنية والاستخبارية رصدت الحادث من خلال كاميرات المراقبة وعثرت على صاحب السيارة المفخخة وهو ينتمي لداعش والقت اللقبض على شقيقه".وبين ان "العمل مستمر من مديريةِ الامن الوطني للتعرف على مرتكب الجريمة، وسيكون عبرة لمن يحاول المساسَ بأمنِ المحافظة".من جابنه قال اللواء الجبوري ان شهيداً واحداً و11 جريحاً اصيبوا خلال الإنفجار" لافتا الى ان "هذه الأعمال التي وصفها بالخسيسة متوقعة من داعش ومن يتعاون معه لكن الحادث لم يؤثر كثيرا كوّن الانفجار لم يكن قريباً جداً من جهة المحلات التجارية".وأشار الى أن "أغلب الجرحى المصابين بزجاج المحال التجارية وخرجوا من المستشفى وبقي منهم اثنان فقط يتلقان العلاج" مؤكداً "استمرار الخطط الامنية لتأمين أهالي نينوى والموصل خصوصا".وطالب قائد عمليات نينوى "الأهالي بالابتعاد عن التجمعات التي من الممكن ان تستهدف" مشيرا الى ان "القيادة ستشدد على اجراءات شرطة نينوى وتطالبها بتكثيف استخدام الكلاب البوليسية".كما طالب "الحكومة المركزية بتوفير اجهزة سونار في مداخل مدينة الموصل" مشيرا الى ان "الاجهزة الاستخبارية تتابع تسجيلات المراقبة لمعرفة الجاني الذي ترك السيارة التي انفجرت".‏واستبعد الجبوري أن "يؤثر الإنفجار على الحياة في مدينة الموصل".انتهىبواسطة..



علاء الطائي

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