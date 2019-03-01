كأس فرنسا: القرعة تجنب صداما بين سان جيرمان وليون في نصف النهائي

2019/03/01 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوقعت القرعة ليون بمواجهة رين، فيما يتوجب على فريق العاصمة متصدر الدوري أن ينتظر آخر لقاء في الدور ربع النهائي بين نانت وفيتريه (درجة رابعة) في السادس من آذار/مارس لمعرفة هوية منافسه المقبل في نصف النهائي.وفي حال فوز نانت سيخوض الـ "كاناري" اللقاء على ملعب "بارك دي برانس"، فيما سيتوجب على سان جيرمان الانتقال إلى ملعب فيتريه في حال فوز الأخير.ولم يواجه سان جيرمان الذي خسر لقبه في كأس الرابطة الفرنسية أمام غانغان 1-2 في ربع النهائي، أي صعوبة للتأهل الى المربع الذهبي للكأس، بعدما تخلص بسهولة من ضيفه ديجون 3-صفر الثلاثاء بفضل ثنائية لاعبه الأرجنتيني أنخل دي ماريا.وتأهل ليون لنصف النهائي بفوزه على كاين 3-1 الاربعاء، فيما تغلب رين ضيفه أورليان من الدرجة الثانية 2-صفر في ربع النهائي.وتقام مباريات الدور نصف النهائي الثلاثاء 2 والاربعاء 3 نيسان/أبريل المقبل.

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