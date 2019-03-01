“إعلان بغداد”.. محاولة جريئة للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان

2019/03/01 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد دعا “إعلان بغداد” الذي عقده مجموعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، اجتمعوا من مختلف المحافظات العراقية، لوضع حداً للمضايقات والأنتهاكات التي تطال ناشطي المجتمع المدني اللذين يعملون من أجل حماية حقوق الإنسان او تعزيزها، وفيما جاء الإعلان تتويجاً للمبادرات المدنية التي يقوم بها الشباب العراقي، أكد المجتمعون أن الإعلان يجسد […]

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