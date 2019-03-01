عواقب الكلاسيكو..رصيد سولاري ينفد في اسوار القلعة البيضاء

2019/03/01 | 01:29

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مدريد-عراق برس-1 اذار/ مارس:كشف تقرير صحفي إسباني، أن رصيد الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بدأ في النفاد داخل قلعة سانتياغو برنابيو.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بدأ يبحث عن بدلاء لسولاري، عقب خسارة الميرنغي أمام برشلونة بنتيجة 0-3، أمس الأربعاء، في كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت أن ريال مدريد، لن يتخذ قرارًا عنيفًا بإقالة سولاري في الأيام المقبلة، بسبب ارتباط الفريق بخوض مباريات قوية، حيث سيواجه برشلونة في الليجا، السبت المقبل، قبل أن يلعب ضد أياكس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وأشارت إلى أن الإقصاء الصعب في كأس ملك إسبانيا عقد مستقبل سولاري، رغم الأداء الجيد للفريق في مباراتي الذهاب والإياب ضد برشلونة.

وأخبر سولاري المسؤولين في ريال مدريد، أنه سيواصل تنفيذ أفكاره رغم أن النتائج التي يحققها غير مرضية، وهو ما يعني استمرار استبعاد إيسكو، ووضع مارسيلو وجاريث بيل وأسينسيو على مقاعد البدلاء.

وكان ريال مدريد، تلقى خسارة ثقيلة في عقر داره، أمام الغريم الأزلي برشلونة، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب سنتياعو برنابيو، أمس الأربعاء، ليودع الفريق الملكي بطولة الكأس، ويصبح مهددًا بموسم خالي الوفاض.انتهى(1)

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