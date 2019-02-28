فالنسيا يتخطى بيتيس وينازل برشلونة على لقب الكأس

2019/03/01 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على ملعب الـ"ميستايا"، منح قناص "الخفافيش" رودريغو مورينو هدف الاطمئنان على بطاقة التأهل لفريقه في الدقيقة 56، ليستفيد فالنسيا من التعادل الإيجابي ذهاباً على أرض ريال بيتيس 2-2.وسيلتقي فالنسيا في النهائي، بمنافسه العملاق برشلونة، بطل المسابقة في النسخ الأربعة الأخيرة وحامل الرقم القياسي في التتويج بلقبها (30 لقباً)، والذي أزاح من طريقه غريمه الأزلي ريال مدريد بالفوز عليه إياباً في "سانتياغو برنابيو" بثلاثية نظيفة بعد أن تعادلا ذهاباً في "كامب نو" بهدف لمثله.وستدور المباراة النهائية بين الفريقين على أرضية ميدان "بينيتو فيامارين" بمدينة إشبيلية يوم السبت الموافق لتاريخ 25 آيار/مايو المقبل.فالنسيا 1 - 0 ريال بيتيس ..ملخص اهداف وابرز احداث المباراة- نهاية المباراة: فالنسيا يفوز بهدف ويعبر إلى النهائي- دق 86: سيرجيو كاناليس يسدد قذيفة صاروخية وحارس فالنسيا خاومي دومينيك يحرمه من هدف التعادل، الذي أصبح شكلياً في مسألة التأهل.- دق 83: بعد قبول الهدف عانى فريق ريال بيتيس ليخترق دفاعات فالنسيا وفي أخطر محاولة له في هذا الشوط الثاني كاد يعدل النتيجة برأسية لورين مورون - دق 56: رودريغو مورينو يقترب بفالنسيا من نهائي الكأس بافتتاحه باب التسجيل بعد عمل هجومي منظم وتمريرة حاسمة من زميله كيفن غاميرو.- بداية الشوط الثاني- نهاية الشوط الأول: التعادل السلبي يسيطر على المواجهة- دق 38: في ظل الغياب الفعلي لفالنسيا هجومياً.بيتيس الضيف يأخذ زمام المبادرة ويحكم قبضته على الشوط الأول وكان قريباً جداً من افتتاح النتيجة على مناسبتين الأولى من تسديدة مباغتة لخيسي رودريغيز أبدع الحارس في صدّها والثانية من رأسية خطيرة للمدافع الجزائري عيسى ماندي.- دق 21: حارس فالنسيا ينقذ فريقه من التأخر بهدف محقق بعد مخالفة متقنة التانفيذ من سيرجي كاناليس.- دق 9: خواكين في أول محاولة هجومية لريال بيتيس وتسديدته القوية استقرت بين أحضان حارس فالنسيا خاومي دومينيك.- بداية المباراةفالنسيا - ريال بيتيس ..التشكيلتان الأساسيتان

🏟️🔥 XI inicial de nuestro @valenciacf 🖤¡CON TODO! 🦇🦇🦇#VolemLaCopa 🏆 pic.twitter.com/eeCQUC19R3

— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) February 28, 2019

😃👏💚Manquegane.



Manquempate.



Manquepierda.



Manquetodo.



Tuyos siempre.



pic.twitter.com/JspAk7pMQz

— Real Betis Balompié (@RealBetis) February 28, 2019

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