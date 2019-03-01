2019/03/01 | 01:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. عدنان لفتة & يوسف فعل - 2019/2/28) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: giLhRfA3GlQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. عدنان لفتة & يوسف فعل - 2019/2/28) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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