2019/03/01 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- کەژال إبراهیم خدر

ترجمة: محمد حسین المهندس

...1

إن سألني أحد ما

: لِعَينِ من تقولين الشعر؟

بأي لحنٍ

تعزفين كمنجة قلبكِ المتيم؟

ماذا أقول له

وأنا لا أعلم بعد

لِمَ أحبكْ

وأنا مازلت أعبدك

لا أعلم ما أنتَ،

ولا أعلم من أنتْ

...



2

أعطني إحدى يديكَ

وإحدى يديّ لكْ

أعطني إحدى عينكَ

وإحدى عينيّ لكْ

إعطني إحدى شفتيكَ

وإحدى شفتيّ لكْ

كي أتيقن

أنكَ جزء مني

وأني جزءٌ منكْ

...



3

أنت تحب اللون الأصفر

وأنا أيضا

حين أحببتك

وضع انبلاج الفجر كلينا

في الأحضان

...



4

حين مات أبي

إتشحت أمي برداء أسود

أنا الصبية

كم كنت أمقت اللون الأسود

وحين رأيت سواد عينيك

لَشدّ ما أُغرِمتُ باللون الأسود

قدْرَ سواد عينيك

وقد إختلط محياك

مثل ليلة حالكة

بنور قمرك أنتْ

واستحالا لوحة رسم في عينيّ

...



5

يقولون شجرة الحَوْر لا تُثمر

قدك شجرة حَور

يسرق فمي منها الشَّهدَ والحِصرِمَ

منذ سنين

...



6

بعد موتي

أريد أن أدفَنَ في أحضانكَ

إذ لا جنةَ أهنأ منها

ولا جحيمَ يحرقني مثل نار حبكْ

...7

القمر في عليائه

يبادل الحب مع الأمواج

الماء وهو جارٍ

يقبل الأحجار

وأنا في فراشي

أفكر في عينيكْ

...



8

أمامك

مازلت أشبِهُ صبيةً

في ليالي العيد

أنيمُ ذكراكَ بجواري

وفي الصباح

أملأ جيوبي بحلْوَيات شفتيكْ

...



9

أتعْلمُ كم أكرهُ الخِمارَ

لأنه هو الحائل بين

رقصِ أصابعكَ

وبين خيوط شَعري

...



10

كإنك صبي بائع نرجس

تمرّ بجانبي

فيغدو الموسم هذا ربيعا

...



11

لمّا أستحيل إلى ماءٍ أمامكْ

كن لي أنت ضياء الشمس

إجعلني بخارا

ودَعْ كلينا نلتَمّ في سحابة

ولا ننأى عن بعضنا بعضا

...



12

أراكَ تشبه قنينة عطر

تنثالُ على رأسي

وشَعري لذا يفوح مني عطرك دوماً

...13

أنا نملة صغيرة أمامك

إن أغلقت الباب والنافذة

فسأدخل قلبك

من إحدى الثغور

...



14

سأحلف اليمين

بأنك لم تر النار أبدا

لِمَ لا تشعر باحتراق روحي

...



15

قد تكون أنت كل شيء

وأنا لاشيء

وقد أكون أنا كل شيء

ولكن أينبغي أكون أنا أصغر؟

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