فالنسيا يواجه برشلونة في نهائي كاس الملك بعد فوزه على بيتيس

2019/03/01 | 02:31

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فالنسيا-عراق برس-1 اذار/ مارس:صعد فالنسيا للمباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه ريال بيتيس الخميس في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة على ملعب (ميستايا).

واستفاد فالنسيا من تعادله 2 / 2 في لقاء الذهاب، الذي جرى بملعب بيتيس في السابع من فبراير الماضي لا، ليظفر ببطاقة الترشح للنهائي، عقب فوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتقمص رودريغو مورينو دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف بلنسيه الوحيد في الدقيقة 56.

ويعد هذا هو الفوز الأول الذي يحققه فالنسيا على بيتيس في الموسم الحالي، بعدما سبق أن تعادلا بدون أهداف على نفس الملعب ببطولة الدوري الإسباني في شهر سبتمبر الماضي.

وضرب فالنسيا موعداً في المباراة النهائية التي ستقام في 25 مايو القادم بملعب (بينتو فيامارين) معقل بيتيس، مع برشلونة، الفائز باللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، الذي أطاح بغريمه التقليدي ريال مدريد في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى، بعدما تغلب 4 / 1 على الفريق الملكي في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ويحلم فالنسيا بالتتويج باللقب، الغائب عن خزائنه منذ العام 2008، للمرة الثامنة في تاريخه.انتهى(1)

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