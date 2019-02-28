محافظ الانبار يزور محافظة النجف على رأس وفد عشائري كبير برفقة الناجي الوحيد من جريمة النخيب

2019/03/01 | 02:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة / نهاد الحديثي

زار محافظ الانبار الدكتور علي فرحان الدليمي محافظة النجف على رأس وفد عشائري كبير برفقة الناجي الوحيد من جريمة النخيب .

وقدم السيد الدليمي والوفد العشائري المرافق له عظيم التعازي والمواساة لذوي ضحايا حادثة صيادي بحيرة الثرثار الذين راحوا ضحية لاجرام داعش، واكد ان المصاب احزننا جميعاً والارهاب الاسود لايستثني احداً فهو لاينتمي لطائفة او دين وعلينا ان نتكاتف للقضاء عليه واحباط مخططاته الرامية لتمزيق نسيجنا الاجتماعي .

وعلى هامش زيارته لمحافظة النجف سلم محافظ الانبار الناجي الوحيد من جريمة النخيب حمزه كاظم الجبوري لحكومة وابناء النجف واكد ان القوات الامنية مازالت تواصل جهودها لتحرير بقية المختطفين في صحراء ناحية النخيب، وشدد على ضرورة ملاحقة الجناة والكشف عن ملابسات حادثة الثرثار .

ومن جهتها فقد رحبت حكومة النجف وشيوخ عشائرها بمحافظ الانبار والوفد العشائري المرافق له واكدت ان حق الضحايا امانة في اعناق الجميع وان القضاء على الارهاب يتطلب تكاتف جميع العراقيين .

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