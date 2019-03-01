استدعاء فينيسيوس لمنتخب البرازيل بعد الاداء الساحر في الكلاسيكو

2019/03/01 | 02:32

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مدريد-عراق برس-1 اذار/ مارس:استدعى مدرب منتخب البرازيل تيتي، مهاجم ريال مدريد، الشاب فينيسيوس للمرة الأولى لتشكيلة فريقه المدعوة إلى مواجهة بنما وتشيكيا في وديتين، استعداداً لكأس الأمم الأميركية الجنوبية (كوبا أميركا)، التي تستضيفها بلاده من 14 يونيو إلى 7 يوليو المقبلين.

ويتألق فينيسيوس (18 عاماً) بشكل لافت في صفوف فريق العاصمة الإسبانية هذا الموسم، وخصوصا في مباراة الكلاسيكو الاخيرة حيث فرض نفسه في التشكيلة الأساسية على حساب لاعبين أكثر خبرة منه أمثال إيسكو والويلزي بايل.

ويغيب عن تشكيلة البرازيل مهاجم باريس سان جرمان المصاب في مشط القدم نيمار.انتهى(1)

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