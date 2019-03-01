2019/03/01 | 03:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد الفيلم اليمني (10 أيام قبل الزّفة)، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، عن فئة الأفلام الطويلة، في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثالثة، والذي اختتمت فعالياته مساء الثلاثاء، في مدينة أسوان جنوب مصر.

واقتصر التنافس في فئة الأفلام الطويلة، على 12 فيلمًا مختلفًا، بينها فيلمان عربيان فقط، وهما: الفيلم اليمني (10 أيام قبل الزّفة)، وفيلم آخر من المملكة المغربية، فيما توزعت الـ10 أفلام الأخرى، على عدد من الدول الغربية.

وعقب استلام مؤلف ومخرج الفيلم اليمني ،عمرو جمال، الجائزة، قال في كلمة ألقاها أمام حضور المهرجان إن "هذه الجائزة تعني لنا الكثير، من أجل الاستمرار في تقديم الأفلام في بلد يُعاني تزاحم الحروب طوال السنوات الماضية مثل اليمن".

وأهدى جمال، الجائزة التي حصل عليها عمله الفني، لأهالي اليمن بشكل عام، وتحديدًا أهالي مدينة عدن، قائلًا: "أُهدي هذه الجائزة لبلدي الجريح، ولمدينة عدن بالذات، وأهلها الذين ساعدوني في إنتاج هذا الفيلم".

وقالت عضوة لجنة التحكيم ليلى علوي: "حقيقة لجنة التحكيم تود أن تشيد بالفيلم، كونه أول فيلم يمني بهذه الدرجة العالية من الاتقان“، مشيرةً إلى أن: ”البطلة والبطل وكل الممثلين والممثلات في الفيلم كانوا رائعين".

وأضافت: "الفيلم تم انتاجه في 30 يومًا فقط، وبميزانية إنتاجية بلغت 30 ألف دولار أمريكي، أحسنتم عملًا".

وتكونت لجنة تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في نسخته الثالثة، من الفنانة المصرية ليلى علوي وهي رئيسة اللجنة، وعضوية كلٍ من المنتج البلجيكي جاك بيدو، ومن الناقدة الفنية من دولة جيبوتي سعاد حسين، والمخرجة جوجوليثو مسيليكو من جنوب أفريقيا، ومن المخرج والمنتج اللبناني إلياس خلاط.

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