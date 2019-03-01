2019/03/01 | 03:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لطفي بن عمر

يقول المطر

لغصن القلب

تعال أعلمك جغرافيا الهوى

تلال الهوس ..

وديان الشغف ..

و كيف تولد الخرائط

من بعد تيه ،

تعال أزرعك

على مسافة شوق

من لونها الكرزي

و على بعد حشرجة

من نداءات اللقاء ..

تعال أعلمك الهتاف الرطب

و كيف تنضج ثمارك

على ترديد اسمها

تعال أدونك غيمة تشربها بيادر الوله

ما رايك ان نبقى على شاطئ البحر

تقذفنا الأمواج برذاذها

كما يقذف السطر

صهيل الحروف عشقا

‏ماذا سيقول عنك الليل

الذي سرقت فمه

لتنام كالأغاني في جسد الشعر

وماذا أقول عني ..

وأنا الدفء

ينسج سروجه في شتاء طقسك

وصورتك المطر

تشبه المدينة

تجمع نصيب الغيم وتوقد حواس البحر،،

أشواقي نضجت على قارعة الطريق وحنين العين بلغ

ذروة النضج،

متى يحين لقاءك أمامي

لأعتدل

فقد كسر شوقك عنق صلبي ،،؟؟

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