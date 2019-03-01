2019/03/01 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باسمة العوام / سورية

متعبٌ أنا

حدّ الاختناق

وحيدٌ أنا

أسامرُ الّليل ..

وقلبي يذوب ..

لوعةً واحتراق

ليلي مظلمٌ

وشمسي غاب ..

عنها الاشراق

**********

ياطيراً ..راحلاً

احمل حبّي والأشواق

وبلّغ سلامي ..

وقل :قلبي..

جنّ حنينه ..وتاق

للقاء الأحبّة

وقد أعياني ..

في بعدهم الفراق

فاشتقت وصلهم

وودّهم ..والعناق

********

على صدر الموج ،

كتبتُ قصائدي

وحفظتها ..في الأعماق

من دمي..

حبرُ أقلامي

وذاكرتي ..الأوراق

كالنّجوم..نثرتُ حروفها

تنيرُ سماءكم ..

وتقبّلُ ..وجوهكم والأحداق

*********

بالّله يادروب الصّمت ...

ثرثري..

املأي الكون ضجيجاً

واختصري المسافات

عن وحدتي حدّثيهم ..

وعودي ....

بأخبارٍ عنهم ،

بفرحٍ ،

بلقاءٍ ،

وأعيدي لي...

أعيدي صحبة الرّفاق .

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