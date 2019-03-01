لمن ينبضُ قلبي

2019/03/01 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناهد بدران

حتّى تفوز…

بنبْضَتي...بهمْسَتي..



تلْك الّتي

طرّزْتُها من طهْرِ حرْفي المُخْملي

نثرْتها قمحاً بلونِ الشّمْس يكتسي المدى

ومن ضِفافِ الشّوق يحصدُ الجّوى

نارٌ طغتْ..



في موْقدي

أشْعلْتُها من طرْفِ رمْشي الأكحلِ..

يا عابراً بيداءَ قلبي احترسْ..

حتّى الدّجى في مقلتي يصْطلي..

كواحةٌ ما اينعتْ ضفائرٌ منْ سِحْرها

إلّا لذاكَ الفارسِ المبجّلِ..

صِدقاً يباري زَهْرها

يسْقيهِ وعداً من شعورٍ..



يعتلي

حتّى يجاورَ النّجومَ كوكباً

يسْبي الرّؤى و لا تطالهُ العيون

سامياً في كلِّ محفلِ..

هو الّذي سَرى بشوقهِ المبكرِ

ليقْطفَ الجلنارَ من خَصائلي

إنْ كُنْتَ زيراً للنّساءِ تدَّعي

ارحلْ و لا تنظرْ إلي

خطَّ النّدى ملامحي من فَجرهِ

إنّي بلا ذنبٍ و أنْتَ مبْتلي…

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